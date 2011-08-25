美总统候选人：人类可能并非气候变化主因

路透新罕布什尔州黎巴嫩8月24日电（记者 Jason McLure）---美国总统候选人罗姆尼（Mitt Romney）冒着可能失去共和党总统候选人初选领先地位的风险，周三在Twitter上阐述自己在气候变化问题上的立场称，他不知道人类是否是全球气候变化的主要原因。

曾任马萨诸塞州州长的罗姆尼还表示，若能当选美国总统，他不会对碳减排设限，也不赞同对气候问题投入过多。

罗姆尼在新罕布什尔州黎巴嫩市市政厅出席会议时，当被问及全球变暖的看法时称，他相信全球在变暖，人类应承担部分责任。

“我是否认为全球在变暖？是的，我对此不太清楚，但我想是这样吧。我不知道是否主要由人类造成的。”

“不过我不会将数以万亿计美元，投到我都不知道答案的事件上。”

美国国家科学院研究2010年公布的一份研究报告称：“气候变化主要是由人类活动引起，并构成重大风险。”多数气候学家都支持这一观点。但调查显示，许多共和党人对此并不认同，尤其是那些很可能在初选中投票的人。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。