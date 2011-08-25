美总统候选人：人类可能并非气候变化主因

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透新罕布什尔州黎巴嫩8月24日电（记者 Jason McLure）---美国总统候选人罗姆尼（Mitt Romney）冒着可能失去共和党总统候选人初选领先地位的风险，周三在Twitter上阐述自己在气候变化问题上的立场称，他不知道人类是否是全球气候变化的主要原因。
曾任马萨诸塞州州长的罗姆尼还表示，若能当选美国总统，他不会对碳减排设限，也不赞同对气候问题投入过多。
罗姆尼在新罕布什尔州黎巴嫩市市政厅出席会议时，当被问及全球变暖的看法时称，他相信全球在变暖，人类应承担部分责任。
“我是否认为全球在变暖？是的，我对此不太清楚，但我想是这样吧。我不知道是否主要由人类造成的。”
“不过我不会将数以万亿计美元，投到我都不知道答案的事件上。”
美国国家科学院研究2010年公布的一份研究报告称：“气候变化主要是由人类活动引起，并构成重大风险。”多数气候学家都支持这一观点。但调查显示，许多共和党人对此并不认同，尤其是那些很可能在初选中投票的人。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。