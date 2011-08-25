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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 25日 星期四 18:19 BJT

鲍威尔或将退出世锦赛百米大战

一名队友周三透露，牙买加短跑名将鲍威尔将退出世界田径锦标赛男子百米大战。队友迈克尔・弗雷特告诉记者，自己将代鲍威尔出战百米争夺。但牙买加队官员拒绝证实消息。本月稍早鲍威尔因腹股沟伤退出鉆石联赛伦敦站的比赛。路透

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