纳斯里：维埃拉劝我加盟曼城

曼城最新一位重金纳入帐下的球员纳斯里表示，是法国同胞维埃拉告诉他曼城是“归宿”，自己才下定决心离开阿森纳的。他说道：“当这样一名球员告诉你曼城是你应该呆的地方，是未来可以大展拳脚的俱乐部时，他们想赢得一切，有一个巨大的项目时，你必须得听从这个意见。”图为维埃拉。路透