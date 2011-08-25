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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 25日 星期四 18:16 BJT

美网男单排名小德领衔群雄

美网男单排名周三公布，目前世界排名第一的塞尔维亚人德约科维奇毫无悬念地成为赛会头号种子。小德从未在美网夺冠，但是今年状态奇好，整个赛季迄今仅输掉两场比赛，并赢得了澳网与温网两项大满贯赛事。纳达尔排名第二、费德勒第三、穆雷第四。路透

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