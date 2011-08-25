三星电子没有收购惠普PC业务的兴趣--CEO崔志成

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透首尔8月25日电---三星电子(005930.KS)周四重申,没有收购惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)个人电脑(PC)业务的兴趣.
惠普上周表示,可能剥离PC业务,作为远离消费市场举措的一部分,包括放弃新的平板电脑.
一些媒体和经纪商在报告中称,现金流充裕的三星电子可能成为潜在买家.
"我希望明确说明,三星电子不会收购惠普的PC业务."三星电子首席执行官崔志成在声明中称.
"惠普是PC业务的全球领军企业,而三星仅是该领域的新兴力量.鉴于三星自有的PC业务规模与惠普的PC业务极度不匹配以及缺乏协同优势,三星没有兴趣收购惠普的PC业务."(完)
--编译 李富强;审校 王丽鑫
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