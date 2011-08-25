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国际财经 | 2011年 8月 25日 星期四 18:17 BJT

三星电子没有收购惠普PC业务的兴趣--CEO崔志成

路透首尔8月25日电---三星电子(005930.KS)周四重申,没有收购惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)个人电脑(PC)业务的兴趣.

惠普上周表示,可能剥离PC业务,作为远离消费市场举措的一部分,包括放弃新的平板电脑.

一些媒体和经纪商在报告中称,现金流充裕的三星电子可能成为潜在买家.

"我希望明确说明,三星电子不会收购惠普的PC业务."三星电子首席执行官崔志成在声明中称.

"惠普是PC业务的全球领军企业,而三星仅是该领域的新兴力量.鉴于三星自有的PC业务规模与惠普的PC业务极度不匹配以及缺乏协同优势,三星没有兴趣收购惠普的PC业务."(完)

--编译 李富强;审校 王丽鑫

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