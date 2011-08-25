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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 25日 星期四 18:22 BJT

阿森纳晋级欧冠正赛

周三在欧冠资格赛第二回合的一场争夺中，即将面临淘汰的阿森纳後发制人，上半场0-1落後的情况下，下半场两次撕破乌迪内斯球门，最终2-1击败对手，两回合总比分3-1晋级欧冠正赛，这也是阿森纳第十四次晋级欧冠正赛。阿森纳的范佩西与沃尔科特各进一球。图为沃尔科特庆祝进球。路透

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