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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 25日 星期四 18:30 BJT

塞纳取代海德菲尔德出征比利时赛

F1赛车周三宣布，巴西车手布鲁诺・塞纳将代替德国老将海德菲尔德，为雷诺出征本周末比利时大奖赛。塞纳是已故车王阿伊顿・塞纳的侄子，去年为西班牙HRT车队比赛没拿到一分，目前在雷诺担任试车手与候补车手。自匈牙利大奖赛以来一直有塞纳替代海德菲尔德的猜测。路透

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