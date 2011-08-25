萨科齐对胡锦涛称G20必须协助全球经济增长复苏

路透北京8月25日电---法国总统萨科齐周四在北京表示,20国集团(G20)必须在刺激全球经济成长方面发挥作用.

"G20峰会必须作出结论,必须果决,必须在恢复全球成长上发挥作用.这是一项重大任务,而中国扮演不可或缺的角色,"萨科齐与中国国家主席胡锦涛会面时称.

法国将在9月9-10日于马赛主办七国集团(G7)财长会议,讨论全球经济,10月G20财长将在巴黎开会.

萨科齐曾表示,法国设定的G20目标需要中国支持,其目标包括制定解决经济失衡计画,及制定措施减少市场炒作与商品价格波动.

法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)周五将继续在中国讨论G20议程.(完)