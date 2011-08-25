萨科齐对胡锦涛称G20必须协助全球经济增长复苏

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京8月25日电---法国总统萨科齐周四在北京表示,20国集团(G20)必须在刺激全球经济成长方面发挥作用.
"G20峰会必须作出结论,必须果决,必须在恢复全球成长上发挥作用.这是一项重大任务,而中国扮演不可或缺的角色,"萨科齐与中国国家主席胡锦涛会面时称.
法国将在9月9-10日于马赛主办七国集团(G7)财长会议,讨论全球经济,10月G20财长将在巴黎开会.
萨科齐曾表示,法国设定的G20目标需要中国支持,其目标包括制定解决经济失衡计画,及制定措施减少市场炒作与商品价格波动.
法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)周五将继续在中国讨论G20议程.(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林/王冠中
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。