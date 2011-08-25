若美国经济"二次探底"会给全球复苏带来哪些冲击--惠誉

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

8月25日电---评级机构惠誉最新公布的一份报告,分析了假设美国经济发生"二次衰退"会给全球经济复苏带来哪些影响.报告假设美国2011年经济增长率降至1%,2012年为负增长0.6%,到2013年增长1.5%.

在美国政府官方修正数据,并发布一连串疲弱经济指标之後,惠誉近来调降美国经济增速预估,2011年预估从2.6%下调至1.8%,2012年从2.8%调降至2.3%.

惠誉今日报告针对假设中美国经济放缓对各国的影响进行了逐一分析,重点关注经由贸易渠道产生的冲击.研究并不旨在对避险情绪加剧所致的第二轮效应作出量化,虽然这可能会给全球经济产生额外的重大影响.

假设美国经济二次探底,则2011-13年间全球国内生产总值(GDP)增长率将累计较惠誉基本假设情景下的增速下降至少2.1个百分点.其中2011年全球GDP增速料比基本假设增速下滑0.3个百分点,2012和2013年则料分别减少1.2和0.7个百分点.与此同时,经济转弱会造成全球石油需求萎缩,进而导致油价在2012和2013年分别降到每桶90美元和85美元左右,而在惠誉基本预测下,明後两年油价都料为100美元.

"随着消费者在劳动力和房屋市场低迷之际节约支出,并且金融市场面临的与欧元区危机相关的压力再度加剧,市场已愈发担忧美国重返衰退的可能性,"惠誉驻伦敦主权信用评级主管Maria Malas-Mroueh表示.

在累计计算的基础上(2011-2013年),欧元区、英国和日本的经济成长率将分别较基本假设情景下的增速下降1.6、0.7和0.9个百分点,但主要发达经济体受到的整体影响很可能更大,因为可能通过相互依存的金融领域等产生第二轮效应.惠誉对欧元区和英国2011年和2012年经济成长率的基本假设情景是低于2%,对日本2011年经济成长率的基本假设情景是0.5%,一个不容忽视的风险是,美国经济下滑可能将主要发达经济体拖入衰退.

总的来看,在"二次探底"的假设中,与中美贸易联系广泛的较小型与开放的亚洲新兴经济体的产出将遭受最严重下滑,而在中东欧地区,经济成长趋疲将主要是欧元区成长放缓和全球避险情绪加剧的结果.中东和非洲国家将受到油价和其他大宗商品价格下跌的冲击,拉丁美洲经济体将因与美国的贸易恶化、旅游业下滑和资金汇回减少而受到打击.

从单个国家来看,美国成长放缓将严重冲击墨西哥和加拿大,而中国2012和2013年实质国内生产总值(GDP)增幅将降至7%的低于潜在增速的水平,其後果还会波及全球其他地方.

登录惠誉网站(www.fitchratings.com),即可浏览其全篇报告.(完)