中国不会放松房地产行业宏观调控政策--发改委主任

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京8月25日电---中国国家发展和改革委员会主任张平周四称,中国不会放松房地产行业宏观调控政策.
新华社报导援引他的话称,政府的房地产宏观调控政策实施情况较好,部分城市的房价亦开始降温.
"中国将坚定不移地保持房地产市场调控,不会改变调控方向或放松政策."他表示.
张平并要求抑制投机性购房,并增加市场供应;要采取措施保证保障房建设资金和土地供应充足,并改善项目的质量控制.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。