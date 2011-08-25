胡锦涛：将继续把欧洲作为主要投资市场之一

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海8月25日电---中国中央电视台周四援引国家主席胡锦涛的话表示,中国对欧洲主权债务危机的影响表示关注,相信欧洲有能力克服当前困难,中方将继续把欧洲作为主要投资市场之一.
胡锦涛是在会见法国总统萨科齐时做上述表示的.
"中方关注欧洲主权债务问题的影响."胡锦涛指出,"中方对欧洲经济和欧元抱有信心,相信欧洲有智慧、有能力克服当前困难,保持经济稳定和增长."
胡锦涛并透露,中方将继续把欧洲作为主要投资市场之一,但希望欧洲采取措施确保中方对欧投资安全.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进
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