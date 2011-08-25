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中国财经 | 2011年 8月 26日 星期五 07:11 BJT

谢旭人：将加强地方政府债务管理

路透上海8月25日电---中国中央电视台周四援引财政部部长谢旭人表示,将加强地方政府债务的管理.

他并指出,保持物价稳定,仍是目前政府的首要任务.

谢旭人是在向全国人大常委会报告今年以来预算执行情况时做上述表示的.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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