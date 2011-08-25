分析师看巴菲特向美银投资50亿美元

路透纽约8月25日电---亿万富翁巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)将向美国银行(BAC.N)投资50亿美元,此消息推升後者股价飙升20%,同时亦提振了整个金融股.

美国银行周四声明称,与伯克希尔哈撒韦达成出售5万股可累积股息的永续性优先股(CUMULATIVE PERPETUAL PREFERRED STOCK)协议,该优先股每年股息率为6%.

FINGER INTERESTS董事合伙人JON FINGER

"这为部分股东心里产生的信赖缺失提供了帮助.该公司重申资产负债表状况良好.他们需要在市场上获得支持,他们得到了."

AVENUE INVESTMENT MANAGEMENT的投资组合经理PAUL HARRIS

"或许(美国银行)认为他们需要更多资本及更多缓冲......但我认为,他们这麽做并未再次摊薄普通股东的权益.而且他们找到了一个合适的人选--巴菲特,因为他了解银行业."

CARRET ASSET董事总经理和资产组合经理JACK KAPLAN:

这的确激发了市场信心.他所得到的回报率不及此前投资通用电气(奇异,GE)(GE.N)和高盛所得的回报率.

美国银行需要这笔投资并不令人意外,但此投资的溢价并非一个可能导致危机的水准.

HILL-TOWNSEND CAPITAL执行长GARY TOWNSEND:

这与伯克希尔哈撒韦过去的做法非常相称.这是一个很好的投资.

我认为这会提升整个金融行业的信心.

有趣的是,这正好是在贝南克周五杰克森霍尔演讲之前.(完)

--编译 许娜/侯向明;审校 田建华/王洋

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