现货金反弹 股市下跌引发避险买盘

* 股市下跌动摇投资者信心,黄金价格反弹

* 在CME提高黄金期货交易保证金比例後,早盘金价下跌

* 市场关注:美联储主席贝南克将于周五在杰克森霍尔发表讲话

路透纽约8月25日电---现货金周四上涨,此前两个交易日大跌,因有传言称德国监管机构可能禁止卖空引发欧美股市下跌,促使投资者买入黄金避险.

早盘时,金价最多较周二纪录高位下跌3%,或逾200美元,因芝加哥商业交易所(CME)本月内第二次调高黄金期货交易保证金比例迫使基金结清部位,以及技术面疲弱.

尽管许多市场观察人士说7月以来黄金上涨400美元后,金价可能会进一步下修,因他们臆测美国联邦储备委员会(美联储,FED)本周可能宣布新计划以刺激美国疲弱的经济,但他们依然长期看多黄金.

"德国股市大跌,令人们担心欧洲及欧洲银行业潜在的融资问题.黄金可能会小幅下跌,但其(上升)趋势不会改变,"投资管理企业U.S. Global Investors投资组合经理Evan Smith称.

1711GMT时,现货金在交投震荡中涨0.5%,报每盎司1,759.99美元,较日低1,702.44美元高出约60美元,该日低是近两周最低水准.

美国12月期金上涨5.50美元,报每盎司1,762.80美元.交投连续第三天极其热络,势将成为今年最忙碌的交易日之一.

现货银涨3%,报每盎司40.82美元,较日低高出近2美元.

"在这麽短的时间内,金价出现如此巨大的波动,是受短线投资者,而非长线投资者推动,"Aegis Capital首席投资长Stanley Crouch称,该公司管理着20亿美元资产.

芝加哥商业交易所(CME)周三将期金合约交易保证金上调27%,这是逾两年半内最高升幅,而且是一个月内第二次上调,周三稍晚黄金跌幅因此而加剧.

投资者关注怀俄明州的杰克森霍尔,周五美联储主席贝南克将在此发表讲话.一些人臆测贝南克将暗示推出第三轮量化宽松政策以提振美国经济.

美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格称,未见美国经济有衰退风险,复苏仍稳定但缓慢.高度扩张的货币政策有滋生通胀压力的风险.

现货铂金涨0.6%,报每盎司1,812.75美元,现货钯金升0.6%,至747.99美元. (完)

--编译 于春红;审校 母红

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