NYMEX原油期货收高

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透纽约8月25日电---美国原油期货周四收高,交投震荡,投资人担心飓风Irene将影响美国东岸供应,成品油期货大涨.
预计周末前该风暴将吹袭美国东部沿海地区,美国海岸警卫队正密切关注该飓风的路径,但还未对纽约港实施任何交通管制,该港口是在NYMEX交易的汽油期货的输送中心.
NYMEX-10月原油合约结算价为每桶85.30美元,收高0.14美元或0.16%.盘中交易区间为83.01-86.56美元.
RBOB汽油期货大涨3.1%,报每加仑2.9679美元.
美国政府公布,上周初请失业金人数增加,受Verizon Communications工人罢工影响.
利比亚反对派政府希望在两周内重启原油出口,且在约一年内达到最大出口量.
英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至9月10日的四周内,石油日均出口料将增加3万桶.(完)
--编译 李军;审校 母红
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