上周美国初请失业金人数上升

* 上周美国初请失业金人数升至41.7万人,受工人罢工推动

* 初请失业金人数四周均值较前周增加4,000人

* 续请失业金人数减少8万人

路透华盛顿8月25日电---美国上周初请失业金人数上升,受Verizon Communications工人罢工推动,但几乎没有迹象显示,近期股市动荡令企业恐慌到裁减员工的程度.

美国劳工部周四公布,美国8月20日当周初请失业金人数升至41.7万人,较前周增加5,000人.尽管该数据表明就业市场依然难以获得动能,但也远低于预示经济衰退的水平.

"令人鼓舞的消息是,尽管8月份传出了不少负面消息,裁员的步伐依然维持稳定,"苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif指出."数据面的表现与经济衰退环境并不一致."

Verizon Communications(VZ.N)正在罢工的工人上周提交8,500份失业金申请.前一周提交申请人数达12,500人,期间政府正在进行月度就业调查.

但举行罢工的工人没有资格领取失业金,他们的申请很可能被拒绝.

但罢工的4.5万名Verizon员工在8月13日当周不会被计入公司工资名单中,这会对9月2日公布的8月就业数据有影响.

劳工部将在周五公布的月度罢工报告中对此次罢工影响提供更为明确的看法.

在请领失业金数据公布之际,全球央行人士在怀俄明州杰克森霍尔召开会议.

美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克周五将发表主旨演讲,市场密切关注其在此次演讲中是否暗示出美国将推出进一步货币宽松举措.

伯南克去年在杰克森霍尔为美国当年11月实施的6,000亿美元买债计划打下了基础.

三菱东京日联银行分析师Chris Rupkey表示,"去年这个时候,美国经济略显出疲势,请领失业金人数上升约5万人达到50万."

伯南克今年不太可能暗示,美联储将推进新一轮购债计划,但他或将暗示决策者可采取的其他更加渐进的措施,来提振低迷的经济复苏.

欲浏览初请失业金人数相关图表,请点击:(r.reuters.com/sap43s)

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**数据并未呼应衰退担忧**

投资者视初请失业金人数上升是疲弱经济发出的又一负面信号,从而买入美国公债.美国股市下滑,因投资者也对德国股市大跌表示忧虑.美元指数由于避险买需而上扬.

有关美国经济处于陷入衰退边缘的担忧打压股市,损及企业和消费者信心.

截止8月的地区制造业调查显示行业收缩.不过衡量堪萨斯和周边数州的制造业活动指标显示出温和增长.

相比地区制造业调查所显示的疲态,包括工业生产、耐久财(耐用品)订单和零售销售在内的所谓硬数据表明,经济仍在持续扩张,尽管速度非常缓慢.

堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格周四表示,他不认为美国经济会陷入衰退,并预计2011年馀下时间经济增长环比年率介于2-2.5%.

洪尼格对路透Insider电视台称:"我认为不会二次衰退."

尽管劳动力市场7月恢复一些力道,但以金融业为主的新一波裁员,加之企业信心恶化,都可能扭转未来数月趋势.

摩根大通分析师Daniel Silver称,若不计Verizon员工,则"8月20日止当周初请失业金人数会从之前一周增加约1万人,至40.9万人,这与7月劳动力市场调研周时的情况相比有所改善."

美国7月新增就业岗位11.7万个,5月和6月一共增加仅9.9万个.

本月非农就业岗位料增加最多10万个,但野村分析师以Verizon罢工和企业调查数据疲弱为由,预计非农就业报告将显示就业岗位减少.

请领失业金报告显示,8月13日止当周续请失业金人数创下2008年9月以来最低.

续请失业金人数调查涵盖了统计失业率数据时的家庭调查期.7月失业率从6月的9.2%降至9.1%.(完)

--编译 肖群英/张荻/王翔琼/程琳;审校 徐文焰

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