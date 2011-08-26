版本:
中国
时事要闻 | 2011年 8月 26日 星期五 08:11 BJT

朝鲜领导人金正日周四起访华

路透北京8月25日电---新华社周四报导称，朝鲜领导人金正日结束俄罗斯之行後，8月25日起途经并顺访中国东北地区。

这是金正日自去年5月以来第四次访华，上次访华是在今年5月。过去其访华之行往往在即将结束前，官方才会对外公布消息，此次新华罕见在其抵达当日即公布消息。

新华社报导未透露金正日具体行程，以及是否会与中国领导人会面。

中国是朝鲜经济和外交上的主要支持者，朝鲜目前面临经济困境和粮食短缺，金正日正积极争取外部援助。(完)

编译：黎黎　发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐