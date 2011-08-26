朝鲜领导人金正日周四起访华

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透北京8月25日电---新华社周四报导称，朝鲜领导人金正日结束俄罗斯之行後，8月25日起途经并顺访中国东北地区。
这是金正日自去年5月以来第四次访华，上次访华是在今年5月。过去其访华之行往往在即将结束前，官方才会对外公布消息，此次新华罕见在其抵达当日即公布消息。
新华社报导未透露金正日具体行程，以及是否会与中国领导人会面。
中国是朝鲜经济和外交上的主要支持者，朝鲜目前面临经济困境和粮食短缺，金正日正积极争取外部援助。(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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