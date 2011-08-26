26日盘前分析：增量资金是关键

沉寂多时的大盘股终于发力，沪深股市昨日迎来一波强势反弹，沪综指收复2600点整数位，深证成指涨幅超过3%。两市成交放大至1900亿元以上。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

沉寂多时的大盘股终于发力，沪深股市昨日迎来一波强势反弹，沪综指收复2600点整数位，深证成指涨幅超过3%。两市成交放大至1900亿元以上。

分析人士认为，近期欧美股市有企稳迹象，有助于缓解A股投资者对欧美经济可能“二次衰退”的忧虑。同时，国内资金面紧张局面稍有缓解，银行间市场拆借利率有所回落，一年期央票发行利率持平也暂时减轻了市场对央行近期可能加息的担忧。

从盘面观察，昨日市场出现明显的二八格局，近期强势的中小盘股表现明显弱于权重股，笔者认为，近期以创业板为代表的中小盘股走势明显强于大盘，短线获利盘丰厚，回调也在情理之中。另一方面，以银行为代表的低估值品种接近历史低位，从长期投资角度来看有很高的安全边际。

总的来说，2437点可能成为近期低点，但国内货币政策依然处于高压状态，再加上经济是否进入新一轮扩张期也不明朗，国际市场对全球经济的担心以及欧美债务危机短期还未消散，因此，市场不具备突破持续上攻的能力。

操作上，後市应继续保持高度警惕，稳健的投资者可采取观望态度，等待趋势进一步明朗，而对于一些不愿放弃任何机会的投资者，目前也不要盲目追涨。

消息面，国家主席胡锦涛25日下午在人民大会堂会见了途经北京的法国总统萨科齐。两国元首就双边关系、世界经济金融形势、二十国集团事务等共同关心的问题交换了意见。

在谈到欧洲主权债务问题时，胡锦涛说，中方关注欧洲主权债务问题的影响，希望欧洲经济保持稳定，希望有关国家财政金融改革取得成功。中方对欧洲经济和欧元抱有信心，相信欧洲有智慧、有能力克服当前困难，保持经济稳定和增长。中方将继续把欧洲作为主要投资市场之一，也希望欧洲采取措施确保中方对欧投资安全。萨科齐说，欧元区正在采取措施，推进有关国家财政金融改革，加强欧元区经济治理。感谢中方对欧洲经济和欧元抱有信心。

另外，2011年半年报披露接近尾声。截至25日晚，沪深两市已有1901家A股公司披露半年报或业绩快报，A股公司上半年整体业绩基本定调。

据统计，1901家公司上半年共实现营业总收入6.42万亿元，同比增长28%；实现营业利润1.06万亿元，同比增长24%；实现归属于上市公司股东的净利润8225.18亿元，同比增长25%。1901家公司加权平均每股收益0.29元。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。