卡扎菲号召追随者击败反对派

路透的黎波里8月25日电（记者 Peter Graff/Ulf Laessing）---卡扎菲周四嘲笑利比亚反对派及其西方支持者。同时，反抗军正与效忠卡扎菲的零星部队在的黎波里交战，他们迫切希望找到卡扎菲，让他不再鼓动其支持者。

有关卡扎菲及其儿子的传闻不断，甚至在激战的反抗军中流传。但卡扎菲阿齐齐亚军营被攻占後两天，由于效忠卡扎菲的少数人仍负隅顽抗，迅速结束这场长达六个月的战役的可能性减小。

西方国家要求卡扎菲投降，并解冻利比亚国家资金，希望缓解利比亚的困境并开始重建工作。但卡扎菲追随者在首都的黎波里、卡扎菲老家和沙漠深处誓死抵抗，暴力仍将持续一段时间，考验待组建的政府是否能维持秩序。

卡扎菲在电视播放的音频中称：“各部落……必须挺进的黎波里。不要把的黎波里留给那些老鼠，杀死他们，快速击败他们。”

他呼喊道：“敌人是在痴心妄想，北约正在撤退。”声音比周三发布的演讲更加坚定和清晰。尽管反对派认为，69岁的卡扎菲仍在首都，他们担心，卡扎菲可能通过早就准备好的路线逃跑，并将集结反抗力量。

可能有数以百计的顽固分子在抵抗反卡扎菲武装。反抗军周日攻入的黎波里，目前正在市内各地巡查。

在南部Abu Salim监狱附近地区，反抗军进行协同作战，挨家挨户地搜查。

首都市内不断发生零星交火，一些居民冒险外出储备物资。救援机构称，食品、供水及药物或出现短缺。

但利比亚新领导者称，他们已在的黎波里发现大量存货，将满足所有食品、药物和燃料的需求。

一名负责财政和能源事务的官员告诉路透社，利比亚希望能在数月内重启原油出口，战争对石油设施的破坏没有想象中那麽严重。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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