巴菲特将向美国银行投资50亿美元

路透纽约/北卡州夏洛特8月25日电---投资巨擘巴菲特将向美国银行(BAC.N)投资50亿美元,以他在金融危机期间支持高盛和通用电气(GE,奇异)时的同样方式来支持这家美国最大银行.

受此消息提振,美银股价一度大涨近26%,但午後盘初即回吐多数涨幅,终场收高9.4%至7.65美元.该股成交量十分可观,一度在中午时占据大盘成交量近13%.

巴菲特与美国银行均表示,巴菲特周三上午主动致电该行表达投资意愿.巴菲特对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称,自己是在洗澡时产生了这个想法,24小时内就敲定了交易.

在该交易中,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)(BRKb.N)购入美银50亿美元优先股,以及可认购7亿股美银股份的认股权证.这些权证令伯克希尔哈撒韦在该交易中的账面获利增至逾30亿美元,尽管交易尚未结束.

预计该交易将于9月1日完成,其中料有禁止巴菲特持有美银股份比例超过14.9%的条款.若按最近股价全部行使认购权,这些权证相当于美银6.5%的股份.

尽管该行曾表示无需筹资,但投资者普遍认为,该行需要更多资金,以便显示其可轻松筹资.美林雇员获此消息亦感到宽慰.在美国银行的至少一个交易大厅,消息传开之後,交易商欢呼雀跃.

美国银行备受外界的忧虑困扰.外界担心,该行旗下Countrywide推出抵押支持债券所承担的不良抵押贷款和法律责任,可能令该行新增数百亿美元损失,从而导致资金面吃紧.

此项交易再度证明,伯克希尔哈撒韦在某种意义上说已成为金融体系最後的资金来源,正如当时其投资于高盛集团(GS.N)和通用电气(GE.N)时那样.鉴于美国政府和美联储在刺激需求方面缺乏政策工具,巴菲特在帮助经济和金融体系的方面的作用变得相当重要.

Egan-Jones Ratings执行总监Sean Egan称,"这向市场证明,如果银行需要额外资本,他们可以给巴菲特打个电话,在30分钟内便能搞定.虽然我们认为银行不会需要额外资本,但也许他们需要通过筹资来安抚市场."

此项交易将令美国银行付出代价.该行每年需支付的3亿美元股息将侵蚀其每股获利(EPS),并且交易也将影响该行已发行股票的数量.

Sanford C. Bernstein分析师John MacDonald预计,综合这些因素,该公司2012年和2013年的EPS将下滑约5%.

欲浏览巴菲特此前投资高盛与GE的相关图表,请点击:(r.reuters.com/syp43s)

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**立竿见影的回报**

对于位于奥马哈市的伯克希尔哈撒韦来说,这是一宗不错的交易.

伯克希尔哈撒韦获得认股权证,有权按照略高于每股7.14美元的价格认购7亿股美银的普通股,行权时间达到罕见的10年.一位伯克希尔哈撒韦股东称,认股权证是这笔交易最划算的部分.

"他很有希望在几年内赚得100%的投资回报,"Henry H. Armstrong Associates总裁James Armstrong指出."巴菲特最近一个小动作就能赚这麽多,真令人惊叹."

路易斯安那大学的金融学助理教授Linus Wilson研究了大型银行股票认股权证的定价,他说,这些认股权证在投资交易宣布前价值31.7亿美元,而50亿股优先股价值44.6亿美元,令巴菲特在交易之初就获得账面利润26.3亿美元.

随着美国银行股价飙升,巴菲特持股的获利也激增.

美国银行将向伯克希尔哈撒韦出售5万股累积股息的永续优先股,年度股息为6%.美国银行能随时回购这些优先股,但需要向巴菲特支付面值5%的溢价.

这实际上是伯克希尔哈撒韦在2008年秋季金融危机高峰与高盛达成协议的翻版,不同之处在于高盛支付10%的股息和赎回溢价为10%.高盛平均每秒要向伯克希尔哈撒韦支付15美元股息,直到今年稍早高盛从巴菲特手中购回全部股份为止.

"对于巴菲特而言,这是一宗定价合适的买卖..."Gardner, Russo & Gardner的投资组合经理Tom Russo指出.该公司持有伯克希尔哈撒韦股份.

标准普尔统计数据显示,截至6月30日,伯克希尔哈撒韦股权投资的39%投向金融业.

**美国银行的问题**

本月稍早,美国国际集团(AIG.N)有关不良抵押证券的一场涉及100亿美元的诉讼,引发市场对美国银行债务状况的担忧,以及它如何应对更大亏损的问题.

最近几周,投资者纷纷抛售美国银行股票,因担心该行可能需要更多资本金,以应对亏损和满足资本金要求.据有些人士估计,最多可能需要500亿美元资金.

对于美国银行的股东来说,股权的进一步稀释将是一颗难咽的苦果.他们已经历过该行接受两次政府救助,以及今年稍早政府出面阻挠该行增加派息计划.

一位监管机构的官员表示,预计巴菲特的本次投资可能不需要监管部门许可.

美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)在8月10日表示,该行可能以获利和通过出售资产来增加资本金,而两天之前美国银行的股价大跌20%.

但许多人对此并不信服.周二财经博客(部落格)作者Henry Blodget撰文称,美国银行可能面临1,000-2,000亿美元的减计和资产负债表问题.尽管该行否认了这一说法,但其股价受此影响跌至2009年初的低点.

"我想这篇文章契合了部分股东心里对美国银行的信任缺失,"Finger Interests的董事总经理Jon Finger表示.Finger的家族数年前把他们的银行出售给美银.

莫尼汉称,美国银行的目标是在2013年末之前达到巴塞尔协议III所规定的6.75-7%的一级普通资本比率,这一规定的目的是确保大银行有足够的资本以抵御危机,无论危机规模大小.

美国银行债务违约保险的成本已经上涨,但周四在巴菲特的投资宣布後下跌68个基点至305个基点.这意味着为1,000万美元债务保险五年,每年需要30.5万美元保费.(完)

--编译 程琳/王翔琼/肖群英/李春喜;审校 徐文焰

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