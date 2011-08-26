新闻人物：苹果“教父”乔布斯

路透旧金山8月24日电(记者 Poornima Gupta/Peter Henderson)---世人眼中令人费解、难以共处的乔布斯(Steve Jobs)，在很多苹果粉丝和投资者眼中则是不可替代的奇才，他多姿多彩的人生不断挑战常规、打破预期。

尽管乔布斯健康状况欠佳已经有几年了，但他近日辞去苹果(AAPL.O)执行长(CEO)的消息，还是引发全球关注。世人密切关注着这位偶像人物的未来，以及苹果公司的明天。

“史蒂夫・乔布斯是美国最近25年来最成功的CEO，”谷歌(GOOG.O)董事长施密特表示。施密特曾是苹果董事，後来因商业利益冲突而辞职。

“他别具一格地融汇了艺术家的灵感与工程师的视野，打造出一家出类拔萃的公司，他是美国历史上最伟大的领袖人物之一，”施密特在声明中称。

乔布斯当初从大学辍学，曾在印度游历寻求精神引导，他後来与朋友史蒂夫・沃兹尼亚克(Steve Wozniak)共同创办了苹果公司。乔布斯到过俄勒冈州一个他称之为“苹果园”的地方，他正是源于这一灵感，向沃兹尼亚克提议新公司命名为“苹果”。

乔布斯凭借对简约派设计的狂热及其营销天赋，改变了个人电脑的发展轨迹，并推动移动通信市场面目一新。

具有划时代意义的iPod、iPhone和iPad，都出自乔布斯的创造力，而这位苹果领袖以对产品开发过程近乎偏执的控制而闻名。其中iPhone因其粉丝近乎宗教崇拜式的追捧，而被封为“耶稣手机”。

难以理解的天才

“多数凡人是无法理解乔布斯这样的天才的，”前苹果高管川崎(Guy Kawasaki)最近曾表示，“他大脑里运行的是与常人不同的操作系统。”川崎认为乔布斯是“人类历史上最伟大的CEO”。

极富魅力、远见卓识、冷酷无情、完美主义、独裁者，世人常常用这些词来形容乔布斯。乔布斯也许是科技世界前所未有的梦想家，但同时还是一位锋芒毕露的商人与谈判家。

“乔布斯是我们这代人中的商业奇才，”前eBay(EBAY.O)CEO惠特曼(Meg Whitman)近期说过,“他对苹果的贡献、对科技的贡献，对美国的贡献，在商业世界中是无可匹敌的。他太棒了！”

昔日宿敌、微软(MSFT.O)创始人比尔・盖茨称乔布斯是科技行业最鼓舞人心的人物，美国总统奥巴马则称乔布斯是“美国梦”的化身。

难以想象能有人创造出比乔布斯更灿烂的辉煌，但其实他的人生中也遭遇过抛弃、失败和厄运。他出生後遭遗弃，上世纪80年代曾被逐出苹果，当他重返巅峰後又罹患癌症。他本周三辞去CEO一职，年龄才56岁。

他在宣布辞职的短信中说：“我总说，如果有一天我无法再履行我作为CEO的职责和期许，我会第一个让你知道。可惜，这一天真的来了。”

一位接近乔布斯的消息人士称，乔布斯计划积极履行苹果董事长的职责。

乔布斯在矽谷的家中随养父母长大，他的朋友费尔南德斯(Bill Fernandez)介绍他与工程神童史蒂夫・沃兹尼亚克认识，两位史蒂夫的友谊最终催生了苹果公司的诞生。

“沃兹尼亚克是位天才工程师，但他算不上企业家，那是乔布斯大展拳脚的领域，”费尔南德斯回忆称。他是苹果公司第一位雇员。

沃兹尼亚克称，他的目标就是设计硬件，对管理苹果没兴趣。

乔布斯曾两度塑造苹果公司--第一次是创建了这家公司，第二次是肩负挽救苹果的重任，重新执掌这家企业。

“对他来说，每天都像是在公司的一次新冒险，”在80年代曾与乔布斯密切合作的前苹果高级副总裁艾略特(Jay Elliot)称，“他的好奇心，简直就像个孩子。他渴望了解公司里发生的一切。他不能容忍公司存在政治争斗和官僚主义。”

但乔布斯行事风格强硬。艾略特当初目睹乔布斯与苹果前执行长斯库利(John Sculley)针锋相对，两人在理念、产品和公司方向方面常有冲突。

艾略特称，两人之间的矛盾到1985年一次销售会议上终于白热化，後来不久乔布斯就离开了苹果，称自己被“解雇”了。但他在离开约10年後又回到苹果担任顾问，不久重新执掌苹果。

迄今为止，他已经给科技世界带来四五次革命性创新：1970年代漂亮的个人电脑Apple II，1980年代的麦金塔(Macintosh)，2001年面市的iPod，2007年面市的iPhone和2010年面市的iPad，而iPad面市仅一年，销售速度就超过麦金塔电脑。

以简取胜

他如何做到了这一切？设计发烧友、苹果雇员和熟悉乔布斯的人士将此归功于简约化的自然设计理念。乔布斯重返苹果後，重点研究如何去繁就简。

一名苹果工程人员曾经在一次会议上，简单介绍过苹果漫长的产品开发过程。

苹果开发一项新产品或功能时，最初会有10个创意，而且都是不错的创意，都有完美的模型呈现。苹果将10个创意删减至三个，再进行几个月的测试，最终选中一个明星创意。

为苹果作公关的聂豪思(Ed Niehaus)称，一旦乔布斯介入产品开发，就是言简意赅的裁定了，包括“好得无与伦比”、“非常非常好”、或者“一坨垃圾”。

一名曾参与iPhone开发的工程师说：“基本上是，乔布斯告诉你他想要的是什麽，然後你就去做。”他不愿意透露自己的姓名。

他回忆说，曾经在一个项目上已经花了两个月，乔布斯却说“这是什麽狗屎？你们为什麽浪费我的时间？”苹果公司内与乔布斯接触过的员工中，多数有过被呵斥的经历。

乔布斯2004年确诊患有胰腺癌後，曾三次休长假，肯定设想过未来没有了他领导的苹果。

过年几年，每当他出现产品发布场合，人们就会议论他的状况究竟是好转了还是恶化了。

很多观察人士和苹果投资者称，苹果拥有以乔布斯继任者库克(Tim Cook)为首的强大後备阵容。但也有人不这麽认为。

前文中要求匿名的工程师并不看好新的管理团队。他说：“乔布斯是指路明灯。(在苹果)如果遇到问题，想到的就是‘去问问乔布斯吧’。”(完)

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

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