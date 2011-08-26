张平：完成全年物价目标难度增大

* 继续把稳定物价总水平作为宏调首任--发改委主任

* 完成全年预期目标有难度,毫不放松加强价格管理

* 在各项政策作用下中国经济增速稳中趋缓

路透北京8月26日电---中国国家发展和改革委员会主任张平表示,在各项政策作用下中国经济增速稳中趋缓,但价格总水平仍可能高位运行,增加了完成全年预期目标的难度.

新华社周四晚间援引他向全国人大常委会作关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告称,下一步将毫不放松加强价格管理,促进物价总水平基本稳定.

张平称,"全球流动性宽松的局面短期内难以改变,输入性通胀影响没有明显减弱;国内生产成本上涨压力依然存在,资源要素价格矛盾比较突出,再加上自然灾害等因素都可能增强通胀预期,增加了完成全年预期目标的难度."

前7个月,中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅已经达到5.5%,远高于年初确定的4%价格调控目标.

张平也提到,一些国家在刺激经济复苏与治理通胀、防范财政风险等方面的决策面临两难,甚至陷入困境.此外, 西亚北非政局持续动荡,原油等大宗商品价格高位震荡,特别是近期标准普尔公司下调美国主权信用评级事件引发全球金融市场剧烈波动.

"上述问题相互交织、相互影响、相互作用,使得全球经济复苏充满变数,不确定性、不稳定性上升, 并将从不同渠道、不同层面影响我国经济发展."张平称.

今年一、二季度中国国内生产总值(GDP)同比增长9.7%和9.5%,与去年三、四季度9.6%和9.8%的增幅大体相当.

**价格管理毫不放松**

张平指出,今年以来中国坚持实施稳健的货币政策,坚持保障供给与抑制不合理需求相结合,调控效果逐步显现,物价总水平涨势趋稳.

他同时表示,受多种因素影响,价格总水平仍可能高位运行,要继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,切实落实好已出台的各项政策措施,毫不放松加强价格管理,促进物价总水平基本稳定.

张平称,要加强重要商品市场调控和产运销衔接,组织好主要粮食品种和食用植物油收购,充实短缺品种储 备,适时增加市场投放.

抓紧出台促进物流业发展的税收、收费政策细则,进一步规范和降低流通环节不合理收费.强化市场价格监管,依法查处恶意炒作、串通涨价、哄抬物价和滥用市场支配地位等违法行为,稳定社会预期.

他指出,要扎实做好房地产市场调控,遏制房价过快上涨;着力扩大内需,特别是消费需求,促进经济由政策刺激向自主增长加快转变;下大力气推进结构调整.

(完)

--发稿 沈燕

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