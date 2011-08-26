通用汽车和LG将联合开发电动汽车

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透底特律8月25日电---美国通用汽车(GM.N)和韩国LG(003550.KS)达成一项协议,将共同开发电动汽车.这是美国主要汽车制造商和韩国大型综合企业首次形成这样的联盟,预示在电池技术方面会有重大投入.
通用汽车执行长艾克森(Dan Akerson)和LG总裁Juno Cho周三达成的协议中,两家公司称将设计一系列电动汽车,向全球市场销售.
该协议并未包括双方交换股权.
通用汽车发言人Kevin Kelly表示,几十名通用和LG的工程师已在美国开始合作.
"对于LG而言,这是一次具战略意义的发展.我们全力支持通用在汽车电气化方面引领行业的目标."LG总裁Cho在声明中称.
两家公司合作声明发布前三天,福特汽车(F.N)和丰田汽车(7203.T)曾表示将共同开发混合动力卡车和运动型多功能车(运动休旅车,SUV).(完)
--编译 洪曦;审校 吴云凌
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