通用汽车和LG将联合开发电动汽车

路透底特律8月25日电---美国通用汽车(GM.N)和韩国LG(003550.KS)达成一项协议,将共同开发电动汽车.这是美国主要汽车制造商和韩国大型综合企业首次形成这样的联盟,预示在电池技术方面会有重大投入.

通用汽车执行长艾克森(Dan Akerson)和LG总裁Juno Cho周三达成的协议中,两家公司称将设计一系列电动汽车,向全球市场销售.

该协议并未包括双方交换股权.

通用汽车发言人Kevin Kelly表示,几十名通用和LG的工程师已在美国开始合作.

"对于LG而言,这是一次具战略意义的发展.我们全力支持通用在汽车电气化方面引领行业的目标."LG总裁Cho在声明中称.

两家公司合作声明发布前三天,福特汽车(F.N)和丰田汽车(7203.T)曾表示将共同开发混合动力卡车和运动型多功能车(运动休旅车,SUV).(完)

--编译 洪曦;审校 吴云凌

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