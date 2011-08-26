《星岛日报》：创意打造1,500亿港元大脑

（8月26日社评）

苹果电脑创办人乔布斯宣布辞任行政总裁,公司股价一度急跌7%.如果以由此蒸发的财富计算,乔布斯的大脑价值超过1,500亿港元.普罗大众和大小投资者都关心,没有乔布斯带队冲锋陷阵,日後苹果智能电话和平板电脑出新产品,能否为其“好玩好用”提升到新境界,继续带领潮流,创造财富.由于乔布斯已经安排接班人,自己又愿意出任公司主席,加上公司已经构思未来几年的产品推陈出新计画,市场冷静下来後,股价回稳,足见乔布斯作为苹果“生招牌”和灵魂人物的份量.

作为苹果的大脑,乔布斯拥有公司的其313项专利.相比之下,创办微软的盖兹,只拥有公司9项专利.乔布斯拥有的专利,遍及技术到产品设计多个层面,连苹果专门店的玻璃梯级设计,乔布斯都拥有专利权.微软的成功,在于令其专利产品成为生活必需品.苹果更进一步,令自己产品成为潮物,价值不仅在于实用技术层面,还有形象、外观设计、“手感”和品味,涵盖创意产业的方方面面.

创意和专利,已经成为致富必争之地.小小一部智能手机,涉及25万个专利项目.多家科网电子巨企就专利权缠讼不休.微软和苹果等企业组成的财团,以超乎市场预期3倍多的45亿美元,投得北方电讯的专利权组合後.

美国官员力拓中国市场,经常要求尊重知识产权,不只是针对盗版光碟这麽简单.美国拥有全球最大的专利权宝库,中国由电子产品加工到发展高科技工业,往往要向欧美支付不菲的专利费用.乔布斯的大脑如此值钱,更加显出中国对自主创新的逼切需要. (A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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