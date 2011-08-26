香港《文汇报》：美“军力报告”剑指南海包藏祸心

（8月26日社评）

美国国防部发布“中国2011年军事与安全发展报告”.值得关注的是,报告除了继续渲染"中国军事威胁论"之外,还专门增加了中国海上战略的 “特别主题”,声称中国军力对南海局势影响巨大.但是,中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权,美“军力报告”剑指南海,恰恰暴露了美国介入南海局势的意图.美国利用南海问题牵制中国,在中国周边制造麻烦,只会让局势更加复杂.鉴于南海一些国家正在“玩火”,美国不应“引火上身”

自2010年以来,美国在南海问题上的介入性、扩张性逐渐加强.一是将南海问题上升到“攸关美国国家利益”的高度,以便为美国介入提供借口.二是开始强力介入问题的解决,提出支持多边磋商和进程透明,企图将属于双边问题的南海问题变成多边的国际性问题.美国助理国防部长帮办希弗周三在五角大楼的新闻发布会上称,中国持续军事投入的速度和范围,令美国认为中国寻求的能力可能破坏地区军事平衡,增加误解和误判的风险,并可能造成地区紧张局势和焦虑情绪云云.

在联合国安理会五大常任理事国中,美、俄、英、法均拥有航母,而且美国达12艘之多,比目前全世界其他8个拥有航母国家现役航母数量之和还多.美国2010年军费高达近7,000亿美元,占全球总额的40%.而中国目前只有首艘航母,这与中国保护领海主权完整和海洋权益的需要,是远远不够的.美“军力报告”对中国首艘航母以及对蓝水海军能力的渴望说三道四,是典型的双重标准. (A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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