香港《经济日报》：乔布斯神话 新经济挑战

香港《经济日报》：特朗普飘忽币策 人民币喘口气？
美国联储局议息后维持利率不变，外界认为储局年内将加息两至三次，令人民币今年内贬值压力加大；但美国总统特朗普正出口术图遏美汇，则可望让人民币在短期内略有喘息空间。
（8月26日社评）
苹果”教主”乔布斯昨宣布辞任行政总裁,外界关心其健康,亦关注苹果若失去精神领袖,还能否续领风骚.iPhone等连串电子产品革命成功,在于能抓紧新经济致胜之道,就算乔布斯继续带领苹果,能否不断延续神话亦难预料.
乔布斯辞任苹果行政总裁职务,消息震动全球,外界尤其猜测,以乔布斯的战斗性格,若非病情极为恶劣,他绝不会弃战,故这或许意味苹果将进入後乔布斯时代,而没有乔布斯的苹果,能否继续不断革新电子产品、创造潮流、带领业界,创造巨利呢?
乔布斯确是神话,他1997年重掌苹果,创造出iPod、iPhone、iPad,充分体现”创造性破坏”,以新产品颠覆整个业界,改朝换代.iPhone能君临天下,主因是乔布斯领导的苹果,能够把握新经济下的致胜关键,就是在物质供应过盛、全球竞争激烈、科技日新月异下,产品不只讲求功能,更讲感性、设计、玩乐与人性化.
例如iPhone不只有功能突破,透过下载软件成为无限伸延的通讯与工作工具,更迎合玩乐需要成为游戏平台、社交工具.其设计更新颖有型,加上成功的市场推广和乔布斯的魅力,成为潮流标志.其简易界面亦夺取了大众欢心.
乔布斯的神话,在于他能抓紧上述关键,不断在新经济中创新.然而,苹果与诺基亚的兴衰,正凸显新经济中的起落无常与冷酷竞争,即使乔布斯能续领苹果,他能否不断延续神话,还是有新的後浪掩过前浪,其实不无疑问.
苹果面对的最大挑战,其实不是乔布斯的退出,而是能否继续结合功能、感性、设计、玩乐与人性化,不断创新与革命,在新经济中攻城掠地.
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美国联储局议息后维持利率不变，外界认为储局年内将加息两至三次，令人民币今年内贬值压力加大；但美国总统特朗普正出口术图遏美汇，则可望让人民币在短期内略有喘息空间。
澳洲是美国的盟友，特朗普竟然挂断该国总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）的电话，极不礼貌的行为反映狂人总统不但嚣张跋扈，说不定真的患有心理学家所说的「恶性自恋人格障碍症」（Malignant Narcissism），而且视传统盟友为无物。要是这样的白宫主人继续到处树敌，美国以至整个地球皆没有好日子过。
美国总统特朗普就职以来连串测试人权、宗教自由以至法治底线的行动，非但引起举世哗然，还令美国社会进一步分化撕裂，后果难以估计。