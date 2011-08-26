巴菲特将向美国银行投资50亿美元

投资巨擘巴菲特将向美国银行投资50亿美元,以他在金融危机期间支持高盛和通用电气时的同样方式来支持这家美国最大银行. 巴菲特与美国银行均表示,巴菲特周三上午主动致电该行表达投资意愿.巴菲特对CNBC称,自己是在洗澡时产生了这个想法,24小时内就敲定了交易. 路透