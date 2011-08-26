新华社周四报道，朝鲜领导人金正日结束俄罗斯之行後，8月25日起途经并顺访中国东北地区。这是金正日自去年5月以来第四次访华，上次访华是在今年5月。过去其访华之行往往在即将结束前，官方才会对外公布消息，此次新华罕见在其抵达当日即公布消息。路透