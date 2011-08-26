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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 26日 星期五 10:48 BJT

金正日周四起访华

新华社周四报道，朝鲜领导人金正日结束俄罗斯之行後，8月25日起途经并顺访中国东北地区。这是金正日自去年5月以来第四次访华，上次访华是在今年5月。过去其访华之行往往在即将结束前，官方才会对外公布消息，此次新华罕见在其抵达当日即公布消息。路透

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