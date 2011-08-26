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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 26日 星期五 10:30 BJT

“十二五”城市轨道建设投资规划额将达1.27万亿元

《中国证券报》周五报道, "十二五"期间,中国各城市地铁、轻轨规划线路建设里程将达到2,600公里,城市轨道建设投资规划额将达1.27万亿元人民币. 各地方政府用于该城市轨道建设的出资额将不低于建设投资总额的35%,剩馀部分由商业银行、国家开发银行贷款及市场化融资方式取得. 路透

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