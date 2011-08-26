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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 26日 星期五 10:27 BJT

胡锦涛：将继续把欧洲作为主要投资市场之一

中国中央电视台周四报道，国家主席胡锦涛在会见法国总统萨科齐时表示,中国对欧洲主权债务危机的影响表示关注,相信欧洲有能力克服当前困难,中方将继续把欧洲作为主要投资市场之一,但希望欧洲采取措施确保中方对欧投资安全.路透

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