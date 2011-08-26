卡扎菲将试图出售利比亚黄金--前央行行长

卡扎菲政府前央行行长Farhat Bengdara在周四公布的采访中称，卡扎菲会试图出售利比亚部分黄金储备，以换得人身保护，并煽动部落争斗，卡扎菲一名盟友“不久前”向他的好友提议出售25吨黄金；他称的黎波里约有价值100亿美元的黄金储备，卡扎菲可能已带走了一部分。路透