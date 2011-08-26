海洋局月底完成渤海溢油事故损害评估 将就生态影响索赔

* 海洋局将在月底完成渤海溢油事故损害评估

* 9月1日後另外追索赔偿,并考虑叠加的损害影响

* 此次溢油事故是中国最严重的海洋环境生态事故

* 康菲对事故处理进展缓慢,前景依然不明确--海洋局

路透北京8月26日电---继宣布渤海溢油事故索赔工作已启动後,中国海洋局周四明确表态,将在本月底前完成损害评估,并于9月1日後对生态造成的影响与损害另外追索赔偿,届时还会考虑叠加的损害影响.

新华社援引国家海洋局并称,此次溢油事故是中国最严重的海洋环境生态事故,事故的主要责任方美国康菲公司对事故的处理进展缓慢,目前事故後续处理的前景依然不明确.

国家海洋局局长刘赐贵表示,渤海溢油事故索赔工作将是一项长期、艰巨、复杂的任务,海洋局正积极准备相关工作,任何企业损害中国海洋环境都必将付出代价.

"如不能对事故进行妥善处理,必将使海洋遭受严重的生态灾难,沿岸渔民、养殖户的权益,国家的海洋生态利益将受到严重损害,"刘赐贵表示.

对于康菲所持"目前所有的溢油源已经被封堵"的观点,海洋局表示,将让事实来说话,让技术专家来说话.目前专家正在加紧论证事故损害情况,不久就会给出一个明确的结论.

海洋局表示,截至目前,渤海溢油事故已经造成累计5,500平方公里海面遭受污染,其中劣四类水质海面超过870平方公里,已有部分渤海周边岸线收到溢油事故影响.

康菲石油中国有限公司周三表示,正对蓬莱油田漏油事件环境影响做出评估,目前尚未接到任何赔偿要求和诉讼传票.此外,康菲预计在8月31日可以清理完所有的海底油污.

6月初,中海油(0883.HK)的母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.海洋局此前督促康菲于本月底前彻底封堵并清除海面溢油,并尽快将溢油对海洋生态环境影响告知公众.(完)

--发稿 苏丹; 审校 邵晓忆/黄凯

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