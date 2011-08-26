“十二五”城市轨道建设投资规划额将达1.27万亿元

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京8月26日电---中国证券报周五报导称,"十二五"(2011-2015年)期间,中国各城市地铁、轻轨规划线路建设里程将达到2,600公里,城市轨道建设投资规划额将达1.27万亿元人民币.
报导称,从第二届中国轨道交通电力及电气化发展论坛上获悉,各地方政府用于该城市轨道建设的出资额将不低于建设投资总额的35%,剩馀部分由商业银行、国家开发银行贷款及市场化融资方式取得.
此外,国家发展和改革委也将安排国开行给予低息贷款等政策性支持.
中证报另从权威渠道得知,城市轨道投资中用于基础建设的投资额约占约40%,用于机电工程的投资额占比约15%-17%,车辆购置额约占10%,其馀资金将用于拆迁补偿、人工费用等其他用途.
截至今年8月,全国已建成城市轨道交通线路1,568公里.
北京规划未来5年将投资1,700亿元,建成六条地铁新线;上海将开工八条新线,预计投资总金额达1,280.26亿元.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
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路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。