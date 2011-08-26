谢旭人：将发挥财税政策稳定物价的作用

路透北京8月26日电---就今年中国财政预算的执行情况,财政部长谢旭人指出,当前国内外环境错综复杂,财税政策下一步要积极发挥稳定物价的作用,并要大力支持保障性安居工程建设,着力改善民生.

为应对金融危机,中国近几年一直实施积极的财政政策,政府大力投资基建等公共项目."十二五"(2011-2015年)开局又有一些新的项目需要启动,加上助力保障房建设等,财政支出的压力不小.

"将加快建立保障性安居工程建设资金稳定来源机制,大力支持保障性安居工程建设.加快推进农村危房改造试点."新华援引谢旭人周四所做的中国预算执行情况报告称.

他提到,下一步还要推进财税体制改革,加强地方政府性债务管理.

今年1-7月,全国公共财政收入66,739.92亿元人民币,完成预算的74.4%,比2010年同期增长30.5%;全国公共财政支出51,385.06亿元,完成预算的51.3%,增长29.7%.

由于中国自9月1日起将个人所得税工薪所得减除费用标准提高至每月3,500元,并继续对部分小型微利企业实施所得税优惠政策等,谢旭人表示,今年後几个月财政收入增幅会有所回落,财政收入增幅将呈前高後低走势.

他并称,今年以来着力保障重点支出,进一步改善民生的其他措施包括:落实各项强农惠农政策,支持教育,深化医药卫生体制改革,并加大社会保障和就业投入力度.(完)

--发稿 李文科; 审校 屈桂娟

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