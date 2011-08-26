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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 26日 星期五 11:36 BJT

维基解密拟再发逾10万份美外交密电

维基解密周四在Twitter上发布消息称，将披露逾10万份此前未公布的美国外交密电，其中一些仍是机密。该Twitter账户据信是由其创始人阿桑奇控制。路透社等几家新闻机构几个月前就拿到所有密电内容。但媒体大多仅在报导具体新闻或相关调查时才引用或发布密电内容。路透

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