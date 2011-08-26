彭博拟收购BNA 以增强法律业务实力

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透纽约8月25日电---美国彭博资讯拟以约9.9亿美元价格收购法律、税务及监管研究公司BNA,来增强其法律业务,意在与汤森路透(TRI.TO)(TRI.TO)和Reed Elsevier(REL.L)ELSN.AS竞争.
周四公布的此项交易中,彭博将以每股39.50美元现金收购BNA,为彭博资讯历史上规模最大的收购案,亦是这家新闻及财经资讯公司扩展其法律及政府服务业务计划的一部分.
BNA总部位于弗吉尼亚州阿灵顿,由现任及前任员工拥有.公司提供法律、税务、会计、人力资源、卫生保健等行业的出版物.
"他们无疑会寻求通过(BNA)的资讯产品来把彭博法律(Bloomberg Law)转变成法务企业,"巴克莱资本分析师Paul Sullivan表示.
彭博法律的竞争对手包括汤森路透的Westlaw、以及Reed Elsevier的LexisNexis.
"与Westlaw相比,(BNA)仍只是一家小型资讯供应商,但这意味着彭博立志在该领域中表现得更加进取,"Sullivan表示.
BNA公布的2010年营收为3.31亿美元,而同期汤森路透法律部门营收则为36亿美元.
彭博表示,BNA将以独立子公司形式运营.该交易料将于今年完成.
Evercore Partners(EVR.N)为BNA就此次交易提供咨询服务.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车周一将全年获利预期上调9.7%，因预计将获得日圆走软的更大助益，而削减成本的努力也将见效。丰田是全球第二大车企。
路透东京2月6日 - 前任日本大藏省次官神原英资表示，今年底美元可能跌破100日圆，因美国总统特朗普有意支持弱势美元，有助美国联邦储备委员会(美联储/FED)放慢升息步伐。