外汇干预是必要手段 但不能频繁使用--日官员

路透东京8月26日电---日本经济财政大臣与谢野馨周五称,他认为外汇干预是一种必要手段,但不能频繁使用.

他也表示,政府将于下周一将提列一系列可以采取的措施,用于减轻日圆近期升值对日本经济的伤害.他希望新政府将开始考虑.

日本首相菅直人周五稍晚料将确认辞职,为执政党下周一选举下届党首,以及出任下届首相扫清障碍.

与谢野馨表示,政府需平衡日圆升值带来的国内忧虑以及对海外投资的益处.

他称,"通过干预直接影响汇率是必要武器,但不能频繁使用."(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。