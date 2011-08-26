外汇干预是必要手段 但不能频繁使用--日官员

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透东京8月26日电---日本经济财政大臣与谢野馨周五称,他认为外汇干预是一种必要手段,但不能频繁使用.
他也表示,政府将于下周一将提列一系列可以采取的措施,用于减轻日圆近期升值对日本经济的伤害.他希望新政府将开始考虑.
日本首相菅直人周五稍晚料将确认辞职,为执政党下周一选举下届党首,以及出任下届首相扫清障碍.
与谢野馨表示,政府需平衡日圆升值带来的国内忧虑以及对海外投资的益处.
他称,"通过干预直接影响汇率是必要武器,但不能频繁使用."(完)
--编译 王翔琼;审校 王丽鑫
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