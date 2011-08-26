26日午间分析：沪指早盘再失2600

受昨夜美股下跌的影响，今日A股市场早盘并没有延续昨日强劲的反弹走势。在技术调整压力以及权重股再度集体歇息的背景下，沪综指开盘後即呈现震荡调整走势，并再度失守2600点关口，反弹明显受阻，午盘沪综指报收于2594.72点，下跌0.79%。