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冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 26日 星期五 11:59 BJT

26日午间分析：沪指早盘再失2600

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受昨夜美股下跌的影响，今日A股市场早盘并没有延续昨日强劲的反弹走势。在技术调整压力以及权重股再度集体歇息的背景下，沪综指开盘後即呈现震荡调整走势，并再度失守2600点关口，反弹明显受阻，午盘沪综指报收于2594.72点，下跌0.79%。

笔者认为，在资金面趋紧的情况下，权重股持续上涨性较差，同时量能迟迟不能持续有效放大，显示增量资金进场不明显，这限制了指数的上行空间，预计短期内大盘仍将反复震荡筑底。（完）

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