美联储调整资产组合刺激经济的方案可能收效甚微

记者 Jason Lange; 编译 李春喜/程琳

路透华盛顿8月25日电---面临限制印钞的压力,美国联邦储备委员会(美联储)官员正在考虑一种温和适度的刺激方案,给予困境中的经济小小提振--如果真的可以提振的话.

通过两轮量化宽松计划,美联储已经向银行系统注资2.3万亿美元,目前美联储可以卖出手中持有的短期债券,再买入长期债券.

伯南克在7月时概述的这个方法,既能降低长期利率而又不增加货币供应量.理论上讲,这应当能通过降低按揭指标利率从而刺激购房,也能够降低公司的贷款成本,使他们能够购买更多设备.

此外,这个方案也能够打压美元,提升股票价格,进而起到刺激出口,改善公众对经济信心的作用.

但许多分析师质疑,如果美联储不向经济注入更多资金,经济增长是否会发生明显改善.

如果美联储不采取更大幅度的措施,"我认为对经济不会有什麽重大影响",前美联储经济学家Troy Davig表示,他现在就职于纽约巴克莱资本.

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美联储已经把隔夜借款利率降低接近为零.本月稍早,它曾表示至少将在未来两年维持低利率.

当然,美联储仍可以调用更多美元注入到经济中,但通胀上升和政治压力给这类大胆举措制造了巨大障碍.

除此之外,美联储就只剩下一些相对平凡无奇的选择.

Davig对美联储总额6,000亿美元的第二轮量化宽松(QE2)进行了计算,他估计将会对今年的经济增长率贡献0.5个百分点.

美联储主席伯南克周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的年会上发表讲话时,可能会概述他的选择方案.

不过伯南克也无法创造奇迹.

Davig称,如果不印钞,即使最大幅度的降息也只能使明年的经济增长率提高0.1-0.2个百分点.

SK-DMG驻新加坡的分析师Thomas Lam也得出了类似的结论,不过他假设美联储采用一种不那麽激进的策略.根据他的推测,美联储将把所持短期债券到期回笼资金再投入到长期资产.

Lam估计这可以在一年期间使经济增长率提升0.1-0.3个百分点,如果市场对该措施反应良好,增长率可能更高.比如,通过降低长期公债利率,这样追求收益的投资者可能把资金转投到公司债之类风险更高的资产,拉低企业的借款成本.

**货币刺激政策堪比"推绳子"**

分析师称,尽管抱有收效或许不大的忧虑,美联储还是可能推出某种形式的债券交易计划.每一分增长都很重要.

不过有些人对美联储压低利率能带来什麽效果很是怀疑.

商业地产开发商Andy Farbman最近申请贷款失败,这笔贷款是用来购买芝加哥市区一座将近1,000万美元的写字楼.尽管收到当局注入的大量资金,银行仍在金融危机後收紧了放贷标准.

NAI Farbman总裁兼执行长Farbman说道:"不是资金成本问题,而是根本就拿不到资金."

未能取得贷款的Farbman只好以现金付款,意味着其它风险投资可用资金减少.

别的公司甚至没兴趣贷款,因为消费者需求在疲软经济下低迷不振.同样的,尽管利率处于历史低位,楼市仍然是一蹶不振.

用经济学家们的话来说,目前以货币政策刺激经济就像是试图推动一根绳子.

RBC Capital Markets分析师Jacob Oubina称:"10年期美债收益率在2%,跟在2.5%会有什麽不同?"

他认为,第二轮量化宽松纯属拖累经济,因其推高了大宗商品价格.这或许导致消费者更偏向购买进口商品,例如燃料,从而拖累了国内生产总值(GDP).

其他人则更加乐观.高盛分析师认为,若美联储积极卖出短期资产买入长期债券,所产生的宽松金融环境,或可接近第二轮量化宽松效果,从而将措施宣布之後一年的GDP增幅提高最多0.3个百分点.

起码这对美国公司而言算是一点好消息.

Hormel Foods Corp(HRL)首席执行官Jeff Ettinger称:"我不确定是否看到过第一或第二轮量化宽松有什麽特别影响,(但)若消费者能对自身财务状况感到更舒心,就有利于企业,就是这样."(完)