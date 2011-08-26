渤海溢油事故又现新渗漏点

* 蓬莱19-3油田C平台附近海床又发现新的油污渗漏点

* 海洋局将在月底完成渤海溢油事故损害评估

* 9月1日後另外追索赔偿,并考虑叠加的损害影响

* 此次溢油事故是中国最严重的海洋环境生态事故

* 康菲对事故处理进展缓慢,前景依然不明确--海洋局

路透北京8月26日电---中国渤海溢油事故仍在继续发酵,康菲公司承认,蓬莱19-3油田C平台附近海床又发现新的油污渗漏点,截至目前C平台附近共发现渗漏点16个.

新华社周五报导称,C平台新发现的渗漏点与前几日发现的渗漏点为同一来源,目前B、C平台继续处于停产状态,但两平台均仍有油污溢出.

新华社此前援引国家海洋局明确表态,将在本月底前完成损害评估,并于9月1日後对生态造成的影响与损害另外追索赔偿,届时还会考虑叠加的损害影响.

国家海洋局称,此次溢油事故是中国最严重的海洋环境生态事故,事故的主要责任方美国康菲公司对事故的处理进展缓慢,目前事故後续处理的前景依然不明确.

6月初,中海油(0883.HK)的母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.

国家海洋局局长刘赐贵表示,渤海溢油事故索赔工作将是一项长期、艰巨、复杂的任务,海洋局正积极准备相关工作,任何企业损害中国海洋环境都必将付出代价.

"如不能对事故进行妥善处理,必将使海洋遭受严重的生态灾难,沿岸渔民、养殖户的权益,国家的海洋生态利益将受到严重损害,"刘赐贵表示.

对于康菲所持"目前所有的溢油源已经被封堵"的观点,海洋局表示,将让事实来说话,让技术专家来说话.目前专家正在加紧论证事故损害情况,不久就会给出一个明确的结论.

海洋局表示,截至目前,渤海溢油事故已经造成累计5,500平方公里海面遭受污染,其中劣四类水质海面超过870平方公里,已有部分渤海周边岸线收到溢油事故影响.

截至24日,C平台附近海床累计回收油污387.4615立方米,占已发现油污的96.87%.

国家海洋局监测信息表明,24日,蓬莱19-3油田监测海域表层海水石油类浓度较高.高值区主要位于Ｃ平台海底油污清理现场.近岸海域未发现新油污登陆或漂油.

康菲石油中国有限公司周三表示,正对蓬莱油田漏油事件环境影响做出评估,目前尚未接到任何赔偿要求和诉讼传票.此外,康菲预计在8月31日可以清理完所有的海底油污.(完)