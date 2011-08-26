日本下任首相面临诸多挑战

8月24日在东京拍到的日本国旗。 REUTERS/Issei Kato

路透东京8月25日电---无论谁将出任日本下一任首相,都将面临一系列的挑战,从巨额公共债务和日圆大幅升值,核电站危机和东北部地区的地震灾後重建,到在势力割据的国会中赢得反对党的支持,以及管理急躁的执政党.

日本执政的民主党将与周一选举新党首,当选者将成为日本五年来的第六位首相.

以下是摆在下一任首相面前的诸多政策难题的详情:

**经济**

3月11日日本东北部发生9.0级强烈地震及随後引发的致命海啸,使日本经济再度陷入衰退.这场导致逾2万人丧生或失踪的灾难,也引发1986年切尔诺贝利事故以来最严重的核危机.

决策者和民间部门经济分析师预计,随着企业供应链的恢复及制造业者生产回到震前水准,日本这个全球第三大经济体到秋天前将恢复温和成长.

但全球需求迟滞加上日圆大幅升值,对仰赖出口的日本经济复苏构成威胁;在此同时,重建支出推迟也使前景更加黯淡.

日本计画除本财年两笔追加预算中已指定立即投入救济的6万亿日圆外,再斥13万亿日圆用于重建受地震袭击的地区.

但由于政治僵局使重建的努力延宕,对于第三笔追加预算何时执行以展开全面重建,则还不清楚.

**飙涨的日圆**

日本正艰难限制日圆蹿升对其出口型经济的破坏.8月19日日圆兑疲弱的美元触及75.94纪录高位,距日本当局上次干预汇市刚过两周,当时日圆兑美元逼近3月所创下的前纪录高位76.25.

在日本经济有望复苏,而欧美经济面临减速的情势下,日本政府很难说服七国集团(G7)相信现在有必要再次携手干预,此前G7曾在3月罕见地联手干预汇市.

为了缓和日圆窜涨所带来的痛楚,日本政府准备再次干预,同时,还希望借助第三轮追加预算案,以及日本央行超宽松货币政策的支持,来最大限度地发挥干预效果.

日本政府8月24日设立了1,000亿美元的信贷工具,来帮助提振日本企业的海外投资,以及加强对主要金融机构外汇仓位的监控,但分析师对这些措施是否能够有效遏制日圆上涨抱有怀疑.

**债务累积**

在西方债务危机给负债严重的日本拉响警钟之际,投资者将关注下任首相是否能坚守财政纪律.日本目前身上背负的公共债务相当于其5万亿美元经济规模的两倍.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)8月24日将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称政府债务自2009年全球衰退以来不断增加,且日本政府更迭频繁也限制了经济战略的效果.

为帮助修整支离破碎的公共财政,以及支付不断增加的社保费用,政府曾承诺要在2015年之前将5%的消费税提高一倍.

不过即便如此,仍远不能使日本当局实现预算平衡的目标.决策者担心上调税率,将不讨选民支持,使得财政改革难以进行.

**核危机**

3月震灾导致东京电力(9501.T)的福岛第一核电站核反应堆熔毁及辐射外泄,动摇公众对核电的信心.

这场核危机使暂关闭维修的核反应堆重启的前景蒙上阴影,也就是说,到2012年5月日本所有54座核反应堆可能都被关闭,引发长期缺限电的可能,这将进一步扰乱经济活动.

即将下台的日本首相菅直人曾誓言将让日本逐渐放弃对核电的依赖.但他未详细说明认为日本可以如何从其他能源发电来取代核电.

**两院分由朝野掌控**

菅直人的卸任可能为执政阵营与反对派改善关系铺路.日本参议院是由反对党派所掌控,因而能够阻挠法案.

前外相前原诚司和现任财相野田佳彦等数名候选人选,已呼吁主要执政党和反对党组成联合政府,以打破政治僵局.

但部分执政党议员持审慎态度;而主要反对党自民党和其前执政联盟夥伴公明党似乎对这个构想都反应冷淡.

**对外关系**

自民主党在2009年掌权以来,为维持选举承诺而寻求迁移冲绳美军普天间基地,使日本与其最大盟友美国的关系陷入紧张.

在双方面对中国实力日强、及拥核武的朝鲜频将局势推至危急之下,普天间基地争议持续困扰着美日,并有可能损及双方的结盟关系.

而另一方面中日关系去年也因东海领土争议而恶化.但由于中日两国经济关系日深,日本也希望维持与中国的良好关系.(完)