《阳歌专栏》联想不应收购惠普PC业务

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。
**联想应慎购惠普PC业务**
别收购惠普PC业务！这是我给联想(0992.HK)创始人兼董事长柳传志的唯一建议。柳传志的近期评论暗示他正在权衡是否收购惠普(HPQ.N)旗下的PC业务。柳传志把联想从一个本土电脑商打造为全球第四大PC品牌，对记者的这一问题表示了可以理解的保留态度。
但我认为，他多次使用“值得考虑”一词表明，他有意参加这次竞购，何况他向来喜欢并购，联想曾收购IBM(IBM.N)的PC业务，近期又收购日本NEC和德国Medion公司的PC业务。如果柳传志竞购惠普PC业务，明显是希望超过戴尔和台湾宏基(2353.TW)，成为全球第一大PC制造商，该收购案如果成功确实能实现这一点。
但联想收购惠普PC业务风险巨大，而且我尚不清楚，联想是否能竞购成功，尤其是联想在中国市场还面临苹果(AAPL.O)的巨大挑战。我最担忧的是，竞购惠普PC业务时，联想面对三星(005930.KS)、宏基、甚至戴尔等对手的强劲竞标，可能会出价过高。
但更重要的是，联想在整合惠普与其自身业务时可能历经艰辛，因为惠普历史悠久、市场更多，所以业务更庞大，也更复杂。联想可能会辩称，收购IBM PC业务为期提供了宝贵经验，一定程度上确实如此。但请不要忘记，联想整合IBM时非常痛苦，我们有理由相信，整合惠普会更痛苦。如果柳传志聪明的话，他应该对惠普PC业务进行独立的尽职调查，并迅速作出惠普PC业务不值得竞购的决定。
一句话：联想董事长柳传志近期评论表示，他可能考虑竞购惠普PC业务，此举若成功，有可能会带来灾难性後果。
**京东停用支付宝印证中国互联网泡沫**
也许我是有点偏见，我认为中国互联网正出现泡沫。不过从京东商城近日宣布停用支付宝来看，似乎确实印证中国互联网产业面临更大压力。许多人应该都还记得，京东商城今年早些时候获得海外15亿美元融资，京东商城投资方之一--俄罗斯投资公司DST当时大谈此宗投资的合理性，称京东商城价值高达100亿美元。
因此现在京东CEO刘强东以“费率高”为由，宣布停止与支付宝合作，让我有点意外，毕竟京东每年付给支付宝的费用也就是500-600万元人民币，还不足100万美元。我当然不是主张不必要的浪费，但作为刚融资15亿美元的京东商城，说每年100万美元的电子支付费用太高，让人感觉似乎京东商城在降低成本方面压力加大，因为投资方要求其实现盈利，而这在眼下中国竞争激烈的电子商务市场来说很难。
京东商城此举，加之高朋网裁员，都是中国互联网呈现泡沫的迹象，也许未来六个月中我们会看到泡沫开始戏剧性破灭。
一句话：京东商城停用支付宝，是中国互联网产业出现泡沫的最新迹象。(完)
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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