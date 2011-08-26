乔布斯辞任 苹果粉丝纷纷表伤感

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山8月24日电（记者 Bill Rigby/Sarah McBride）---在乔布斯辞任苹果(AAPL.O)首席执行官之际，苹果粉丝们纷纷向他致敬，但大多是一种不舍的遗憾与对他身体状况的担忧。
苹果粉丝Lance Robotson在Twitter上写道：“急流勇退——好样的！史蒂夫・乔布斯。好样的！”
苹果粉丝新闻网站AppleInsider用户“AppleInsider”写道：“祝乔布斯先生万寿无疆。”
粉丝“guch20”写道：“上帝，请不要让他病得太重。”
苹果特立独行的品牌理念与独具一格的产品让无数粉丝痴迷不已。他们崇拜苹果公司，用它来反差微软公司的笨拙与粗糙。
苹果控Bob Skrezyna在Twitter上写道：“坦白说——听到乔布斯（辞职）消息後，眼泪就流了下来。”
粉丝Will Orchard写道：“打算呆在昏暗的屋子里，对着乔布斯的新闻哭一通。”
用户“Santoanderson”在AppleInsider上评道：“希望这话听起来不会太过生硬，但我一时半会真不想看到乔布斯的讣告。”
StyleCaster在Twitter上说：“今晚我要穿上黑色高领毛衣，表达我对乔布斯的敬意。”（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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