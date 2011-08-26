路透北京8月26日电---中国股市沪综指周五缩量小幅收跌.分析人士称,经昨日股指大涨後市场转趋谨慎,且通胀压力犹存加剧未来政策面不确定性.预计大盘短线将在2,600点附近震荡,板块方面料仍以抗通胀股行情为主.

沪综指收报2,612.188点,跌3.073点或0.12%,A股成交额较上日减逾两成至814亿元.昨日该股指创下逾10个月最大单日涨幅.本周沪综指则累计上涨3.07%,结束连续五周跌势.

银河证券策略研究主管秦晓斌表示,昨日猛涨後今日市场会谨慎一些.同时,当前通胀还存有一定压力,政策方面可能暂时仍以稳为主;且市场可能也在观察美国QE3会否出台,及美联储主席贝南克今日稍晚的讲话.

国家发改委主任张平此前表示,在各项政策作用下中国经济增速稳中趋缓,但价格总水平仍可能高位运行,增加了完成全年预期目标的难度.他并称,中国不会放松房地产行业宏观调控政策.

此外,中证监发审委将于下周一审核陜煤股份首发申请.若成功过会陜煤将成为A股今年年内第二大IPO,或令市场资金面再度承压.

美国股市周四收跌,投资者在美联储主席伯南克周五发表关键讲话前卖出套现,寄望于他将就美联储如何扶助疲弱经济的计划给出更明确的暗示.

沪深300指数9月合约尾盘报2,902.8 点,跌0.19%,成交量为203,427手.(完)