中美联手摧毁最大中文色情网站联盟

路透北京8月26日电---中国公安部称，中美警方联合行动，摧毁了全球最大中文色情网站联盟。

中国公安部在周四的声明中称，美国联邦调查局（FBI）在纽约逮捕了中文淫秽色情网站联盟--“阳光娱乐联盟”的建设者王勇。

公安部在其网站上(www.mps.gov.cn)称，在中美警方的联合抓捕行动中，中方抓获了在境内负责洗钱和维护联盟旗下淫秽色情网站的10余名犯罪嫌疑人。

声明还表示，阳光娱乐联盟是全球最大的中文淫秽色情网站联盟，该案是公安部与美国警方首次通过联合行动破获的跨国网络淫秽色情犯罪案件。

公安部称，联盟旗下几十家网站大约在全球拥有1000多万名会员，其中有18个网站涉及儿童色情信息。

据FBI一项声明，现年26岁的王勇生于中国福建省，现为美国常住居民，警方经过九个月的卧底行动，于6月23日在王勇位于纽约市皇后区的家中将其逮捕。

FBI声明8月22日发布于该机构纽约地区办公室网站(www.fbi.gov/newyork)上。纽约检方在声明中“对中国公安部的广泛合作与协助表示感谢。”（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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