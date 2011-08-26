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时事要闻 | 2011年 8月 26日 星期五 15:56 BJT

浙江要求出租车运价偏低市县调整

路透北京8月26日电---新华社周五报导称，浙江省物价局发出通知，要求出租车运价偏低的市县及时予以调整。

通知中并要求该省各地完善出租车油运价格联动机制，根据油价变动情况，及时调整燃油附加费。

据报导，通知并建议地方政府采取减免费用、实施补贴等措施，缓解经营成本上涨对出租车行业的经营压力。

8月初杭州部分出租车停运三天，此後浙江其他一些地方也爆发停运事件。

杭州出租车司机称，每天收入大概500元，但其中将近80%要支付燃油费和车辆租赁费。(完)

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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