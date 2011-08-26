中国研究能源消费总量控制--新华

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京8月26日电---中国国家能源局正在牵头研究能源消费总量控制制度,把总量控制目标分解至地方政府,将节能目标完成情况与其政绩和国有企业业绩挂钩,以倒逼机制抑制高耗能行业过快增长.
新华社周五报导援引全国人大常委会称,国家能源局还要建立能源消费总量预测预警机制,对能源消费增长过快的地区及时实行预警调控;要严格实行节能评估审查制度,对未通过能评的项目依法不予审批、核准,项目不得开工建设.
新华社另报导援引人大常委会称,中国将加快推行居民用电阶梯价格,完善电力峰谷分时电价,按程序加大差别电价、惩罚性电价实施力度,但没有提出具体时间节点.
中国"十二五"节能减排任务艰巨.中国工信部上月表示,节能减排形势不容乐观,结构调整难度加大,部分行业产能过剩问题仍然突出.
中国此前提出目标,到2020年单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%,届时非化石能源消费占一次能源消费15%;十二五要实现单位GDP能耗和二氧化碳排放分别下降16%和17%的目标.
"十一五"(2006-2010年)期间中国以能源消费年均6.6%的增速支撑了国民经济年均11.2%的增速,高能耗的发展方式被普遍认为难以持续.(完)
--发稿 李然; 审校 丁淑琴
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。