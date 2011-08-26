一周综述：逆水行舟 不进则退

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

继昨日放量强劲反弹後，今日A股市场呈现缩量震荡整理态势。由于昨夜欧美市场走弱，同时长阳後部分获利筹码获利回吐，再加上权重股再度陷入疲弱，导致大盘持续上攻动力不足，不过2600点关口失而复得，显示出较强的支撑，尾盘沪综指最终报收于2612.19点，下跌0.12%。

从今日盘面观察，昨日领涨指数的权重股受限于资金面趋紧的影响，今日纷纷呈现调整走势，在很大程度上限制了指数的发挥，仍昨日调整的中小盘个股今日重新活跃，其中创业板个股逆势收高。

从技术层面分析，短期内2437点阶段性低点得到确认，同时周K线收出实体中阳线，显示出一定的强势特征，不过量能不足仍然困扰着当前市场，一旦成交无法有效放大，大盘反复在所难免。

经历了周四的大涨後，今日多方并未一鼓作气继续上行，这其中原因是多方面的：一方面，周四权重股集体疯狂飙升对场内做多能量消耗较大，在增量资金进场不明显的情况下，显然调整是必要的。

另一方面，恰逢周末，周末效应继续影响股指走势，同时美联储主席伯南克今晚在全球央行年会的讲话，尽管市场对此次年会内容有良好预期，但是在最後结果出来前，市场还是不可避免的采取观望态势。

此外，2600点关口上方阻力较为沉重，在市场震荡未形成明显方向的时候，多方冒然进攻显然不是上策，同时成交量的再度萎缩，也为後市增加了一定的变数。

目前A股仍面临诸多不确定性因素，可谓逆水行舟不进则退，本周市场止跌能否抵消掉近期不断涌现的负面影响，大盘是否已经企稳呢？

首先，近期市场正值政策面以及数据真空期。虽然定向宽松的提出使得投资者开始憧憬未来货币政策放松，但是这仅仅是个预期，值得期待的实质性利好基本没有。虽然已经有较长的时间没有推出加息与提高准备金率等紧缩措施，但市场还无法由此认定调控政策会松动。

市场需要明确的政策方向，随着外围市场对A股的影响力趋弱，A股未来走势将更加依赖于政策，定向宽松的提出给投资者带来良好的预期，但是显然给市场的刺激并不直接。因此，在成交低迷、资金面趋紧等不利因素的包围下，市场不具备向上突破的自身力量。

其次，资金面趋紧。自从上周央票利率集体上行後，公开市场隔夜拆借利率多个品种连续上行，资金利率高位徘徊或将成常态，加息的声音悄然升温，同时有消息称新三板试点扩容方案经修订完善後，已在近期再度上报，这对本已捉襟见肘的A股资金面形成了较大压力。

最後，从近期盘面可以看出，虽然盘中不乏结构性行情，但是都是场内资金进行体内循环，新增资金入场对于市场而言，应该是一个最直接、最重大的利好，周四A股市场却没有表现出与指数涨幅相匹配的新增资金规模。

综上所述，A股自身的业绩和估值限制了下跌空间，但刺激A股大幅反弹的动力尚未形成，目前左右A股走势的不确定性因素仍然较多，不论是资金面还是技术层面，股指都面临较大的压力，後市应继续保持高度警惕。

投资者在操作策略上可以采取观望、等待趋势明朗；尽管市场中部分股票仍有交易性机会，但是每日对轮换的热点进行追涨杀跌只能加大自身的风险。（完）

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