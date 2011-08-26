小泽一郎将支持海江田万里出任日本首相--NHK

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散

韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。