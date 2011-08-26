小泽一郎将支持海江田万里出任日本首相--NHK

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透东京8月26日电---NHK周五报导称，日本执政党强权人物小泽一郎将支持经济产业大臣海江田万里出任下一任首相。
日本五年来选举第六位首相的竞选陷入混乱，此前有报导称，领导民主党内最大派系的小泽一郎拒绝支持这位最受欢迎的的候选人。8月29日日本民主党即将举行党魁投票。
现年62岁的海江田万里呼吁改善核安全标准，辩称菅直人废除核能的呼吁过于草率，需展开更多辩论。
他亦警告称，不宜仓促上调消费税，表示希望日本央行采取更多措施对抗通胀。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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