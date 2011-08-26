菅直人将下台 谁接任难预测

* 小泽一郎影响首相选举

* 个人恩怨,而非政策主张,可能是影响角逐的重要因素

* 首相菅直人确认将辞职

* 小泽一郎倾向于支持经济产业大臣海江田万里--报载

路透东京8月26日电---日本几天后就将开始选举五年来的第六任首相,但政坛大佬小泽一郎可能拒绝支持呼声最高的人选,这让选举形势难以捉摸.

首相菅直人在执政党民主党议员的一次聚会上确认,他将辞职.这为民主党周一挑选新领导人铺平了道路.

"在严峻的环境下,我履行了自己的职责,"菅直人在辞去党首後对党内议员表示.他还说,将致力于让日本摆脱依赖核电.

他的继任者将面临巨大挑战,包括:日圆升值危及出口依赖型的经济,灾後重建,结束受损核电站造成的辐射危机,制订新的能源政策,控制庞大的公共债务,同时还要负担老龄化社会造成的日益上升的社会福利成本.

评级机构穆迪本周把日本主权信用评级下调了一个级距,称政府频繁更换妨碍其推出有效的经济政策.

每日新闻称,民主党元老小泽一郎倾向于支持经济产业大臣海江田万里,後者在核能方面与菅直人的坚决反对立场并不一致.稍早有报导称,小泽一郎不大可能支持前外务大臣前原诚司,前原在安保方面是强硬派,在普通选民中支持率靠前.海江田万里现年62岁,负责监管能源政策.

围绕新首相角逐的讨论焦点之一是,是否及何时采取增税措施来遏制巨额债务.日本债务规模已达该国5万亿美元经济规模的两倍.

但无论小泽一郎决定支持谁,都可能更多是出于扩大自身影响力的考虑,而非基于政策立场.

相关图表:

路透围绕首相热门人选的调查(link.reuters.com/cyg33s)

日本选民支持情况(r.reuters.com/myv63g)

**出发点为权力,而非政策**

一种揣测已经升温,即小泽可能会支持一位神秘的候选人或甚至支持财相野田佳彦.在目前角逐首相职位的人选中,野田的财务立场最为保守.

小泽一郎很久之前曾提议上调消费税,为社会福利成本融资,但近年来他已改为主张赋予消费者更多支出权力的顺应民意的政策.

大多其他候选人同意有必要削减债务,但对消费税上调时间保持谨慎,同时反对使灾後重建工作的税负增加.

民主党长老渡部恒三在最近的一次采访中对路透说,"我认识小泽一郎先生43年了,他从来都不是基于政策立场行事."

前原诚司是七名候选人中最受选民欢迎的一位,他承诺把经济政策重点放在促进增长和抑制通缩上.

但只有民主党议员能够在8月29日党首选举中投票,胜者将成为日本新首相,因为民主党在众议院的多数席位.

若首轮投票中无人胜出,则将在得票最多的前两位候选人中选出最终人选.

民主党的选民支持率已大幅下降,因在内部争斗长期存在,以及反对党可在参议院否决相关提案的情况下,民主党政策执行很是艰难.

前原诚司和野田佳彦均已表达出有意和主要反对党自民党及公明党实行"大联盟"的想法,以期打破立法僵局.但後两者对此的态度一直冷淡.

菅直人6月承诺辞职以挺过不信任投票,但并未说明具体辞职日期.周五,菅直人证实将在参议院通过两项关键议案後辞职,这两项议案分别是允许政府发行更多债券和可再生能源促进计划.(完)